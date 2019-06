Nord Macedonia: Mogherini incontra presidente Pendarovski, nell'interesse dell'Unione avvicinare paese all'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rinnovata raccomandazione della Commissione europea di aprire i negoziati di adesione con la Macedonia del Nord è un riconoscimento delle ambiziose riforme del paese. Lo ha sottolineato l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, nel suo incontro con il presidente della Macedonia del Nord, Stevo Pendarovski. Lo si apprende dal Servizio europeo per l'azione esterna. La decisione di aprire i negoziati di adesione con la Macedonia del Nord è ora al Consiglio europeo e dovrebbe essere presa quanto prima, ha sottolineato Mogherini, poiché è nell'interesse dell'Unione avvicinare il paese all'Ue. L'Alto rappresentante ha inoltre apprezzato la determinazione di Pendarovski a mantenere buoni rapporti di vicinato, sostenendo l'attuazione dell'accordo di Prespa e dell'accordo bilaterale con la Bulgaria, e confermando che la Macedonia del Nord è un partner solido per l'Ue e svolge un ruolo importante nell'affrontare sfide condivise. (Beb)