Camera: in Aula al via chiama fiducia su Sblocca cantieri

- Nell'Aula della Camera sono in corso le votazioni per appello nominale sull'articolo 1, identico a quello del Senato, del decreto Sblocca cantieri su cui il governo ha posto questione fiducia. Per estrazione a sorte la chiama è cominciata dal deputato Provenza. (Rin)