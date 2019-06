Ue: vicinanza a feriti attacco aeroporto Abha

- L'Unione europea auspica una pronta guarigione a quanti sono stati feriti dal razzo che, questa mattina, ha colpito l'aeroporto di Abha, nel sud dell'Arabia Saudita, raggiungendo almeno 26 civili. Lo riferisce il Servizio europeo per l'azione esterna. L'attacco è stato rivendicato dal movimento Houthi. Secondo l'Ue, in un momento in cui le tensioni nella regione sono in aumento, è essenziale mostrare il massimo controllo e astenersi da ulteriori atti di escalation. Tali attacchi provocatori rappresentano una minaccia per la sicurezza regionale e minano il processo politico guidato dalle Nazioni Unite nello Yemen. L'Ue ribadisce il suo pieno sostegno all'inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, Martin Griffiths, e al suo lavoro per garantire l'attuazione dell'accordo di Hodeidah e promuovere consultazioni politiche. Solo un accordo politico inclusivo può porre fine a questo conflitto, ha ricordato il Seae. (Beb)