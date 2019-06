Hong Kong: Ue, diritto riunione ed espressione devono essere rispettati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diritto di riunione e di espressione ad Hong Kong deve essere rispettato. E'quanto si legge in una nota del Servizio europeo per l'azione esterna. "Questi diritti devono essere rispettati. La moderazione dovrebbe essere esercitata da tutte le parti; la violenza e le risposte che causano un'escalation devono essere evitate", ha sottolineato il Seae. L'Unione europea, prosegue la nota, condivide molte delle preoccupazioni sollevate dai cittadini di Hong Kong in merito alle proposte di riforma dell'estradizione e le ha trasmesse al governo. Si tratta di una questione delicata, con conseguenze potenzialmente di vasta portata per Hong Kong e la sua popolazione, per i cittadini dell'Ue e stranieri, nonché per la fiducia delle imprese a Hong Kong. L'Ue raccomanda quindi una consultazione pubblica approfondita e inclusiva per trovare una via costruttiva. "Guardiamo al governo perché si impegni in un tale dialogo con i suoi cittadini", ha concluso il Seae. (Beb)