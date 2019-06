Piemonte: Coldiretti Torino, settore alimentare in crescita del 2,4 per cento

- Per il terzo trimestre la produzione industriale complessiva in Piemonte ha segno negativo. Il settore alimentare è l’unico in controtendenza e segna +2,4 per cento. Sono dati evidenziati dalla 190esima indagine congiunturale sull’industria manifatturiera svolta da Unioncamere Piemonte, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Unicredit. Fabrizio Galliati, presidente di Coldiretti Torino, commenta: "Nel panorama economico piemontese fotografato da Unioncamere l’unico settore in crescita è quello agroalimentare. All’interno di questa positività vanno segnalate le sempre più evidenti difficoltà delle imprese agricole che non vedono riconosciuti gli sforzi fatti in tema di qualità e distintività delle produzioni agricole, tanto che in molti casi non vengono coperti neanche i costi di produzione. Ulteriori problemi arrivano dalla dilazione dei tempi di pagamento". (segue) (Rpi)