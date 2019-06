Piemonte: Coldiretti Torino, settore alimentare in crescita del 2,4 per cento (2)

- "Filiere agroalimentari di questo tipo - aggiunge Fabrizio Galliati – sono tali solo idealmente, in quanto mancano di veri contratti, tranne rari casi di eccellenza in grado di remunerare adeguatamente la parte agricola in termini di valore e tempistiche. Da alcuni comparti, come quello frutticolo, da anni arrivano segnali preoccupanti. Ad esempio, quanto succede con la campagna delle pesche è emblematico. Per il raccolto 2019 la previsione è di ricavare pochi centesimi per chilogrammo di pesche. Tutto questo mentre il raccolto 2018 non è ancora stato saldato". Michele Mellano, direttore Coldiretti Torino, aggiunge: "Con il progetto Filiera Italia la Coldiretti e alcune fra le più importanti aziende del settore agroalimentare, hanno scelto di fare sistema per contrastare gli effetti delle storture economiche che penalizzano duramente gli imprenditori agricoli. Va innanzitutto rivista la ripartizione dei ricavi lungo le filiere. Anche per la piazza torinese Coldiretti Torino auspica maggiore coraggio da parte di alcune realtà agroindustriali che sono chiamate a trovare il coraggio di investire sul made in Piemonte per valorizzare le eccellenze agricole del territorio con benefici per il settore agricolo e per l’intera economia subalpina". (Rpi)