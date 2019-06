Voto scambio: Brescia-Nesci (M5s), serve ok rapido a legge "Elezioni pulite"

- I deputati del Movimento cinque stelle, Giuseppe Brescia e Dalila Nesci, affermano in una nota che "da ieri grazie al M5s è in vigore la nuova legge contro il voto di scambio politico-mafioso, uno strumento in più per spezzare il patto tra politica e criminalità organizzata. Non basta. Per combattere brogli e corruzione elettorale bisogna approvare rapidamente la legge 'Elezioni pulite', già votata dalla Camera e ferma da troppi mesi in commissione al Senato". Nel corso del question time di oggi a Montecitorio, con un'interrogazione del presidente della commissione Affari costituzionali, Brescia, al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sono stati segnalati diversi casi sospetti a Bari, Aversa, Termoli e Ariano Irpino. In queste ultime tre città sono in corso verifiche e accertamenti da parte della Polizia. A Bari, invece, è in corso un’indagine della Procura. (Com)