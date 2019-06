Messico: Lopez Obrador, risorse per il piano migratorio da vendita di aereo presidenziale

- Le risorse necessarie per applicare il piano di contenimento dei migranti firmato con gli Usa proverranno dalla vendita dell'aereo presidenziale messicano "José Maria Morelos y Pavon". Lo ha detto il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, commentando in conferenza stampa gli sviluppi dell'accordo migratorio stretto con gli Usa la settimana scorsa e che ha permesso di scongiurare una nuova tensione commerciale nella regione. I fondi "li prenderemo da quanto riusciamo a ottenere dalla vendita del lussuoso aereo presidenziale", ha detto il capo dello stato segnalando che dalla vendita dell'apparecchio - già annunciata da tempo - il governo si attende un incasso di almeno 150 milioni di dollari. Più in generale il presidente ha ribadito l'intenzione di non lesinare sforzi per affrontare situazioni di carattere "umanitario". Il governo ha "le coperture per il piano. Gli esseri umani devono pensare che dove mangia uno possono mangiare cento, mille, un milione di persone", ha detto Lopez Obrador secondo cui i fondi sono resi disponibili dalle azioni messe in campo dal governo "contro la corruzione, attraverso il piano dell'austerità repubblicana". (segue) (Mec)