Messico: Lopez Obrador, risorse per il piano migratorio da vendita di aereo presidenziale (2)

- L'apparecchio, che i messicani conoscono con il nome di José Maria Morelos y Pavon, va all'asta in omaggio alla promessa del presidente di tagliare i costi della classe politica. Per effettuare l'asta, il governo ha deciso di avvalersi della consulenza delle Nazioni Unite. L'operazione coinvolge in realtà l'intera flotta degli apparecchi aerei del governo. Il direttore del Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos (Banobras), Jorge Mendoza Sanchez ha spiegato che sono stati individuati 72 velivoli - 33 aerei e 39 elicotteri - che possono essere messi in vendita senza che ne risentano le operazioni dell'amministrazione di governo. Si tratta, in gran parte, di mezzi appartenenti alla presidenza della Repubblica, ai ministeri della Difesa e della Marina militare e alla compagnia energetica nazionale Pemex. (segue) (Mec)