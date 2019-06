Messico: Lopez Obrador, risorse per il piano migratorio da vendita di aereo presidenziale (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri il presidente messicano Lopez Obrador ha inoltre annunciato che per omaggiare gli accordi, metterà in campo una squadra speciale. “Oggi informiamo il popolo del Messico della decisione di creare una squadra speciale per attuare gli impegni presi con gli Usa ed evitare l’applicazione dei dazi”, ha detto il capo dello stato parlando nel corso della sua consueta conferenza stampa mattutina. La squadra, sarà guidata dal ministro degli Esteri Ebrard, ha aggiunto il presidente definendo "interessante" la sfida di provare entro un mese e mezzo la bontà della strategia offerta a Washington per ridurre il flusso di migranti. (segue) (Mec)