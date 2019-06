Messico: Lopez Obrador, risorse per il piano migratorio da vendita di aereo presidenziale (8)

- Il braccio di ferro nasceva con la minaccia fatta dal presidente Donald Trump a fine maggio. "La cooperazione passiva del Messico nel permettere questa incursione massiccia costituisce una emergenza e una minaccia straordinaria per la sicurezza nazionale e l'economia degli Stati Uniti", aveva detto il presidente presentando il temuto pacchetto di sanzioni. Il presidente messicano rispondeva invitando la controparte a risolvere il problema attraverso il dialogo e non con "misure coercitive". "Non credo nella legge del taglione", spiegava Lopez Obrador nelle ore in cui i funzionari messicani accorrevano a Washington per frenetiche trattative con i loro pari statunitensi. (segue) (Mec)