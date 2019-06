Camerun: Boko Haram attacca postazioni militari su lago Ciad, 37 morti (2)

- Gli attacchi giungono nelle ore in cui in Nigeria si tiene il vertice straordinario fra le autorità dei paesi del lago Ciad, indetto appositamente per discutere di nuove strategie regionali di lotta al terrorismo, in particolare al movimento jihadista Boko Haram. L'iniziativa, che si svolge ad Abuja, è stata promossa direttamente dal presidente nigeriano Muhammadu Buhari, recentemente rieletto e per il quale il tema della sicurezza rimane una sfida importante a livello locale e regionale. "Si tratterà di sperimentare nuove strade che dovrebbero aiutare a dissipare l'azione dell'organizzazione terroristica nella sub-regione del Lago Ciad", ha detto Buhari, che ha annunciato l'iniziativa in occasione della 14ma sessione della Conferenza dei capi di stato e di governo dell'Organizzazione della cooperazione islamica (Oic), tenuta dal 30 maggio al 31 maggio alla Mecca, in Arabia Saudita. (segue) (Res)