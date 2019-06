Milano: Salvini, Viminale in grado di garantire ordine pubblico, Comune dia via libera a festa interista

- Come ministero dell’Interno" siamo sicuri di poter garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, anche perché al momento non sono emersi problemi. Auspico che il Comune di Milano decida in tempi rapidi, confermando il via libera alla festa della Curva Nord dell’Inter”. Lo dice il responsabile del Viminale, Matteo Salvini, a proposito della kermesse per i 50 anni della tifoseria organizzata nerazzurra, prevista il 30 giugno ai giardini Montanelli di Milano. (Com)