Brasile: vendite al dettaglio calano dello 0,6 per cento ad aprile (2)

- Delle otto attività esaminate, cinque hanno registrato un calo del volume delle vendite in aprile, rispetto a marzo. Secondo l'Ibge, la contrazione della vendita al dettaglio è stata trainata dal segmento dei supermercati (-1,8 per cento), in flessione per il terzo mese consecutivo, e dal segmento tessuto, abbigliamento e calzature (-5,5 per cento), in flessione per il secondo mese consecutivo. In calo anche il segmento attrezzature e forniture per ufficio, informatica e comunicazione (-8 per cento), quello articoli farmaceutici, medici, ortopedici e di profumeria (-0,7 per cento) e quello altri oggetti di uso personale e domestico (-0,4 per cento). In crescita invece le vendite al dettaglio nei settori libri, giornali, riviste e articoli di cartoleria (4,3 per cento), mobili ed elettrodomestici (1,7 per cento), materiale di costruzione (1,4 per cento), carburanti e lubrificanti (0,3 per cento) e veicoli, motocicli, ricambi e accessori (0,2 per cento). (Brb)