Algeria: ex premier Ouyahia in carcere per presunta corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex premier algerino Ahmed Ouyahia è finito in carcere per sospetta corruzione. I giudici della Corte suprema, infatti, hanno disposto la custodia cautelare per l’ex capo del governo di Algeri, dimessosi dall’incarico lo scorso 11 marzo al culmine delle proteste contro il sistema che ha governato il paese negli ultimi decenni, noto in Algeria con il termine “le Pouvoir”. Diversi alti funzionari o oligarchi algerini sono oggetto di indagini giudiziarie da quando l’ex presidente Abdelaziz Bouteflika si è dimesso il 2 aprile scorso dopo 20 anni al potere. Ouyahia, quattro volte primo ministro dal 1995, tre delle quali sotto la presidenza Bouteflika, era già comparso davanti al pubblico ministero della Corte di Sidi M’hamed per un caso di sperpero di fondi pubblici, nell’ambito dei dossier relativi agli imprenditori Ali Haddad e Mahieddine Tahkout (entrambi finiti in carcere). Lo stesso Tahkout, proprietario del gruppo automobilistico Tmc, concessionario nel paese nordafricano di Hyundai e di altre aziende asiatiche, è stato posto sotto custodia cautelare per aver sospetta corruzione e per ricevuto presunti benefici indebiti. Altri membri della famiglia di Takhout, tra cui il fratello Rachid e i figli Billel e Hamid, sono finiti egualmente in manette. I Takhout rappresentano una delle famiglie più influenti del paese e sono già stati implicati in diversi casi di corruzione e benefici indebiti. (segue) (Ala)