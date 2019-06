Carburanti: Squeri (FI), contro frodi fiscali si deve fare di più

- Il deputato di Forza Italia, Luca Squeri, intervenendo nell'Aula della Camera durante il question time con il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha affermato che "l'evasione e le frodi fiscali nel settore dei carburanti sottraggono all'erario 5 miliardi l'anno, danneggiando i cittadini e gli operatori onesti, vittime della concorrenza sleale alimentata dai fenomeni criminali. Rispetto agli interventi messi in campo, il governo può e deve fare di più. Gli strumenti adottati - ha proseguito il parlamentare - si sono rivelati deboli. Proponiamo perciò di eliminare la possibilità di utilizzo della lettera di intenti, che i finti esportatori utilizzano per non pagare l'Iva, di introdurre il reverse charge, una volta che l'Ue l'avrà previsto anche in questo settore, e il tracciamento molecolare del carburante. Queste misure scontenterebbero mafia, 'ndrangheta e camorra, protagoniste delle attività criminali", ha concluso Squeri, "ma farebbero contenti i cittadini e gli operatori onesti". (Rin)