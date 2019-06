Rifiuti Roma: commissario Malagrotta, pronti a risanamento ambientale del sito

"La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ha concluso la giornata di audizioni di approfondimento sulla gestione dei rifiuti e delle acque reflue a Roma e nel Lazio ieri sera intorno alle 22.30. Nel pomeriggio, la Commissione ha audito il comandante dei Carabinieri Forestali di Roma Daniela Piccoli, il comandante del Nucleo investigativo dei Carabinieri Forestali Dario Burattini, il comandante del Noe di Roma Mario Pellegrino e il comandante regionale della Guardia di Finanza Michele Carbone. Sono seguite le audizioni dell'amministratore unico di Ama Massimo Bagatti, del commissario di Malagrotta Luigi Palumbo e del sindaco di Roma Capitale Virginia Raggi. L'audizione del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata rinviata ai prossimi giorni per il protrarsi di quelle precedenti. I rappresentanti delle forze di polizia hanno delineato un quadro delle attività investigative svolte, soffermandosi in particolare su operazioni riguardanti traffici illeciti di rifiuti elettrici ed elettronici e di rottami ferrosi e irregolarità riscontrate in impianti di depurazione". È quanto si legge in una nota della commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. (segue)