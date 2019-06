Rifiuti Roma: commissario Malagrotta, pronti a risanamento ambientale del sito (2)

- "Palumbo, al momento amministratore unico del consorzio Colari e amministratore giudiziario della società E. Giovi ha riferito in merito ai flussi in entrata e in uscita dai due Tmb di Malagrotta. In particolare, ha spiegato l'audito, accompagnato da alcuni consulenti, gli impianti sono autorizzati a ricevere ogni giorno 1.500 tonnellate di rifiuti indifferenziati, di cui 1.250 dalla città di Roma e il resto da Fiumicino, Ciampino, e Città del Vaticano. Secondo quanto riferito da Palumbo, ogni anno escono dai Tmb di Malagrotta 145mila tonnellate di combustibile solido secondario (Css), destinate in parte all'inceneritore di San Vittore e altri impianti in Italia e in parte all'estero. In riferimento alla gestione post mortem e la bonifica della discarica di Malagrotta, chiusa nel 2013 senza nessun successivo intervento di rispristino ambientale, Palumbo ha dichiarato di essere pronto con il cronoprogramma per gli interventi di capping e risanamento ambientale del sito e di essere in grado di iniziare non appena saranno disponibili le risorse per gli interventi. L'amministratore unico di Ama Massimo Bagatti ha riferito in merito alla gestione dei flussi e alle difficoltà nella raccolta e nella gestione dei rifiuti urbani. Secondo quanto riferito da Bagatti, nel 2018 si è osservato un aumento del 2,5 per cento dei rifiuti urbani prodotti da Roma, in controtendenza rispetto agli anni precedenti. Rispetto al fenomeno dell'abbandono diffuso, l'audito ha dichiarato che questo riguarda soprattutto rifiuti speciali, risultato di attività economiche presumibilmente operanti nell'illegalità". (Com)