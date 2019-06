Lavoro: tavolo Ministero-Anpal, piano industriale da 400 assunzioni nel triennio

- Si è svolto oggi alla presenza del sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Claudio Cominardi, un incontro relativo ai lavoratori precari e al rinnovo contrattuale del personale dipendente della società. Al tavolo hanno partecipato anche i vertici societari di Anpal servizi spa. La società ha preannunciato ai sindacati la presentazione di un piano industriale che prevederà nel triennio un piano di inserimento in azienda di circa 400 assunzioni a tempo indeterminato. Il piano sarà operativo non appena si concluderà il processo di stipula delle convenzioni con le Regioni per l'avvio dell'assistenza tecnica. Le parti hanno concordato di aggiornarsi entro fine mese. (Ren)