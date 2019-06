Antimafia: FI a Morra (M5s), commissione non può essere strumento di potere

- In una lettera inviata al presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, i parlamentari di Forza Italia componenti della commissione scrivono: "Alcune settimane fa il nostro gruppo le ha chiesto, con lettera riservata, di riunire l'assemblea plenaria per discutere della gravissima vicenda che la vede protagonista a Cosenza. Come è noto, Ella è destinatario di una denuncia per avere intercettato abusivamente, presso la sua abitazione, una persona indagata per gravi reati al solo scopo di estorcere notizie riguardanti il sindaco di Cosenza e la vice presidente della commissione. Da quelle intercettazioni illegali - si legge ancora nella lettera - sono partite denunce raccolte da un sottoufficiale della Guardia di finanza e da un magistrato divenuti, successivamente, suoi consulenti nella qualità di presidente della Commissione". (segue) (Com)