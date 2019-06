Forza Italia: Berlusconi, entro l'anno indizione Congresso nazionale

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, informa una nota, "ha incontrato oggi a palazzo Grazioli, nel corso di una colazione di lavoro, i dirigenti di FI per un esame informale della situazione politica e operativa in vista delle decisioni da assumere nel Comitato di Presidenza previsto per domani e della riunione dei gruppi parlamentari che si svolgerà la prossima settimana. Nel corso dell’incontro, il presidente ha ribadito la funzione insostituibile di Forza Italia come nucleo essenziale di un futuro centro-destra di governo e garante in questo ambito della tradizione e dei principi liberali e garantisti. In questa prospettiva, il presidente Berlusconi ha focalizzato quelle che Forza Italia considera le più gravi urgenze per il paese e quindi le priorità della nostra azione politica. La creazione di posti di lavoro, per i giovani e per gli adulti che lo perdono", continua la nota, "un sistema fiscale più leggero per le imprese e le famiglie, e un deciso taglio del cuneo fiscale, prima di tutto per le nuove assunzioni; una riforma della burocrazia, che cancelli vincoli e autorizzazioni preventive per le costruzioni e l'avvio di nuove attività, una seria riforma della giustizia, per realizzare finalmente la necessaria parità fra accusa e difesa". (segue) (Com)