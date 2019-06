Forza Italia: Berlusconi, entro l'anno indizione Congresso nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Berlusconi, aggiunge la nota, "ha anche preannunciato la convocazione di un importante Consiglio nazionale per il prossimo 25 giugno, nel corso del quale metterà ai voti un progetto di profonda trasformazione della struttura di Forza Italia, con l'elezione di Coordinatori a livello nazionale e regionale e la previsione di sistemi elettorali, adeguatamente regolamentati dal Congresso, per la selezione della nuova classe dirigente. Il presidente ha infine annunciato l'indizione entro l'anno di un Congresso nazionale, che definirà i futuri assetti di Forza Italia. Tutti i presenti", conclude la nota, "hanno convenuto sull'opportunità del percorso avviato, e sulla necessità che il presidente Berlusconi continui a svolgere, oltre ai nuovi compiti in Europa, il suo ruolo di guida e di leader, legittimato dal grande consenso che gli italiani gli hanno dimostrato in tante occasioni ed ancora una volta alle recenti elezioni Europee". (Com)