Rifiuti Roma: da sindaco Raggi presto richiesta revoca autorizzazione impianto tmb Salario

- "Il sindaco di Roma Virginia Raggi e i tecnici del Comune e della Città Metropolitana hanno riferito in merito alla raccolta e gestione dei rifiuti urbani e ai rapporti con la società pubblica Ama. L'obiettivo di raccolta differenziata, è stato riferito, è del 50 per cento per il 2019 e del 70 per cento per il 2021. Per quanto riguarda i progetti definiti con Ama, gli auditi hanno riferito in merito all'annunciata apertura di centri di raccolta e 'domus ecologiche' per il conferimento di rifiuti". È quanto si legge in una nota della commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. "Rispetto alla carente dotazione impiantistica del territorio romano - aggiunge - Raggi ha dichiarato che Roma Capitale è disponibile a valutare un supporto ad Ama in investimenti per impianti per la valorizzazione di rifiuti da raccolta differenziata. L'audita ha invece riferito della volontà di non aprire impianti di smaltimento, quali discariche e inceneritori. Riferendosi alla cabina di regia per Roma avviata dal ministero dell'Ambiente, Raggi ha dichiarato che la parte tecnica ha completato il lavoro, mentre quella politica si è riunita una sola volta. Parlando di incendi negli impianti, il sindaco ha riferito che sono state installate telecamere sia all'esterno sia all'interno del perimetro del tmb di Rocca Cencia, presidiato anche dall'esercito. Rispetto al tmb Salario, Raggi ha dichiarato di avere pronta la lettera per richiedere alla Regione Lazio la revoca dell'Aia dell'impianto. Gli auditi hanno inoltre riferito sull'attività di controllo e revoca di una parte delle autorizzazioni degli autodemolitori presenti sul territorio, spiegando che molti provvedimenti sono stati impugnati di fronte al Tar, con sorti differenti". (Com)