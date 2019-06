Rifiuti Roma: Regione Lazio, richiesta Ama fondamentale per revoca Aia tmb salario

- "Abbiamo appreso dalle agenzie di stampa che la sindaca Raggi avrebbe comunicato alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite nel ciclo dei rifiuti la volontà di chiedere alla Regione la revoca dell'Autorizzazione Integrale Ambientale per il Tmb Ama di via Salaria. Un atto essenziale per la chiusura del procedimento amministrativo, che la Direzione regionale competente ha gia' sollecitato ad Ama da circa cinque mesi e senza il quale la Regione non può procedere con il ritiro dell'AIA per l'impianto del Salario". Lo comunica in una nota la Regione Lazio. (Com)