Migranti: Civati (Possibile), naufraghi a pagamento? Da Salvini parole atroci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Civati, fondatore di Possibile, in una nota osserva "l'escalation di volgarità e attacchi spietati alle Ong" del ministro dell'Interno che "riesce a trovare parole sempre più atroci. Adesso addirittura inventa il 'naufrago a pagamento', come se fosse una crociera promossa dalla Sea Watch. Queste affermazioni, purtroppo, trovano seguito con provvedimenti brutali: basti pensare al decreto Sicurezza bis, licenziato dal Consiglio dei ministri. Ed è stato approvato come una leggina di secondo piano. La delegittimazione di chi salva vite in mare - aggiunge Civati - ha rappresentato un grave passo in avanti verso la negazione dei diritti umani e delle convenzioni internazionali. Un fatto assurdo di per sé. Eppure il ministro dell'Interno riesce a spingere il limite sempre oltre. Con il solo scopo - conclude - di conquistare qualche voto sulla pelle degli ultimi".(Com)