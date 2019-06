Alitalia: Carfagna (FI), togliete subito i videogame alla maggioranza

- Mara Carfagna, vicepresidente della Camera ed esponente di Forza Italia, scrive su Facebook che "Di Maio dichiara sempre 'siamo alla corsa finale', poi in realtà non è mai così e viene rinviato l'ultimatum per la presentazione delle offerte. Salvini ci mette del suo, promettendo una chiusura dell’accordo con Atlantia 'nelle prossime ore', venendo smentito categoricamente poco dopo. Un'incertezza devastante. La compagnia corre seri rischi e perde costantemente quote di mercato. Servono certezze, subito, invece questi sembrano giocare. Togliete", conclude la parlamentare azzurra, "i videogame alla maggioranza". (Rin)