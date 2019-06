Decreto crescita: Fassina (Leu), Salva-Roma? Inaccettabile trattamento riservato a Capitale

- "Sul cosiddetto Salva-Roma, va fatta chiarezza, innanzitutto attraverso un sub-emendamento al testo presentato dai relatori. Il Governo e i relatori accolgano la proposta. Altrimenti, sono fondate le preoccupazioni e l’allarme per lo scippo di risorse preziose vincolate alla Capitale, in particolare quelle derivanti dall’addizionale comunale all’Irpef. Invece, è chiarissimo l’obiettivo di sottratte a Roma le risorse derivanti dalla ristrutturazione del debito storico. Sono risorse preziosissime per una città drammaticamente sottofinanziata per le sue funzioni specifiche di Capitale e in gravi difficoltà. È inaccettabile il trattamento riservato alla Capitale della nostra Italia. La Lega ritorna a 'Roma Ladrona'. Il M5s subisce. Fermatevi. Roma è di tutti gli italiani. Accogliete i sub-emendamenti proposti". Così, in una nota, Stefano Fassina parlamentare di Leu. (Com)