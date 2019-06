Migranti: Fratoianni (Si), da Salvini parole velonose contro chi salva vite

- Nicola Fratoianni, di Sinistra italiana, afferma in una nota: "Mentre dal Veneto alla Sicilia si allungano ogni giorno di più le ombre sulla Lega e sui suoi rapporti opachi, il ministro dell'Interno non trova di meglio che scatenare anche oggi la sua dose di accuse strampalate e di parole velenose verso quelle organizzazioni che nel Mediterraneo salvano le persone. Siamo ormai al paradosso. Invece che occuparsi dei criminali e dei corrotti - prosegue Fratoianni - il ministro dell'Interno mette tutte le sue energie per cercare di criminalizzare chi salva le vite". (Com)