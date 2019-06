Milano: da Consiglio comunale sì a biglietto breve dal 2020

- Il Consiglio comunale di Milano ha approvato all'unanimità l'introduzione, nel corso del 2020, del cosiddetto "biglietto breve", ovvero un titolo di viaggio scontato rispetto a quello ordinario (che da metà luglio costerà 2 euro) e varrà per un numero limitato di fermate o per un tempo inferiore ai 90 minuti. Il testo dell'emendamento, proposto dal Pd (cofirmatari il capogruppo Filippo Barberis e il presidente della commissione Mobilità Carlo Monguzzi) e modificato su proposta del consigliere leghista Gabriele Abbiati (che ha introdotto il criterio della durata temporale) recita: "Introdurre nel corso del 2020 un biglietto breve a minor costo per un numero limitato di fermate o eventualmente di tempo, la cui applicazione verrà scelta tecnicamente per rendere questo strumento di viaggio sicuro, conveniente e agevole per i cittadini". (segue) (Rem)