Milano: da Consiglio comunale sì a biglietto breve dal 2020 (2)

- Il testo quindi non precisa - come richiesto invece dalle opposizioni - né il prezzo del biglietto, né il criterio di validità, temporale o per numero di fermate. "Chiederemo ad Atm di fare delle stime e poi stabiliremo il prezzo", ha spiegato Monguzzi. Bocciati il subemendamento presentato dal capogruppo di Forza Italia, Fabrizio De Pasquale, con cui si stabiliva la cifra di 50 centesimi per il titolo di viaggio e quello della consigliera pentastellata Patrizia Bedori che chiedeva che il nuovo biglietto venisse introdotto in concomitanza con l'aumento a 2 euro del biglietto singolo. Il titolo di viaggio scontato potrà essere utilizzato all'interno di tutta la prima fascia. Ha votato a favore della sua introduzione tutto il Consiglio comunale; non hanno partecipato al voto Basilio Rizzo di Milano in Comune e il Movimento 5 Stelle, in polemica con la "genericità" del testo. (segue) (Rem)