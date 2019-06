Milano: da Consiglio comunale sì a biglietto breve dal 2020 (3)

- Anche il consigliere della lista civica "Noi Milano, Beppe Sala sindaco", Enrico Marcora, presente in Aula, non ha partecipato al voto. Favorevole, ma insoddisfatta la Lega: "Lo votiamo perché pensiamo che sia meglio di niente, ma non ci soddisfa in pieno, perché non viene incontro a quello che chiediamo noi", ha spiegato il consigliere del Carroccio, Massimiliano Bastoni. "Il biglietto breve - ha sottolineato il capogruppo 5 Stelle, Simone Sollazzo - è una soluzione nuova, adatta per quell'utilizzo davvero breve per tempistica o per numero limitato di fermate. Si può anche ritoccare la soglia dei 50 centesimi, ma dobbiamo entrare nello specifico". (Rem)