Energia: Brasile, Cade e Petrobras firmano accordo per vendita di otto raffinerie (2)

- La nuova gestione della Petrobras aveva già ampiamente manifestato intenzione di ridurre la propria posizione di mercato. Le otto raffinerie incluse nell'accordo, infatti, sono le stesse per le quali il consiglio di amministrazione di Petrobras aveva disposto la vendita lo scorso aprile. Nel corso di un'audizione alla Camera dei deputati lo scorso aprile, il presidente della Petrobras, Roberto Castello Branco, aveva affermato che il fatto che l'azienda possedesse il 98 per cento del mercato della raffinazione nel paese creva situazioni "assurde", come la mancanza di carburanti per aviazione in caso una raffineria della compagnia si fermi per manutenzione. "Questo è assurdo, non può accadere, ma è successo perché, nel paese c'è una società che detiene un monopolio. Il monopolio è inaccettabile in una società libera". "Questo problema non si verificherebbe se ci fosse concorrenza in Brasile" aveva affermato. (Brb)