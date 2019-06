I fatti del giorno - Medio Oriente (2)

- Libano-Italia: ambasciatore Marotti, paesi legati da salda amicizia basata su eredità mediterranea - Italia e Libano sono legati da una salda amicizia che si fonda sul comune patrimonio mediterraneo. Lo ha detto l’ambasciatore d’Italia in Libano, Massimo Marotti, in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica che si sono svolte ieri, 11 giugno, presso lo Yacht Club di Beirut. Lo riferisce un comunicato stampa della rappresentanza diplomatica d’Italia. Ricordando i risultati raggiunti, “auspichiamo nuove opportunità per espandere la nostra amicizia che è diventato più importante in questo periodo di sfide”, ha affermato Marotti rivolgendosi alle autorità presenti, tra cui il ministro della Difesa, Elias Bou Saab, il ministro dell’Interno, Raya Haffar el Hassan, e il force commander della missione delle Nazioni Unite (Unifil), generale Stefano Del Col. Nel suo intervento, Marotti ha evidenziato il crescente programma di assistenza dell’Italia a favore delle Forze armate e di sicurezza del Libano dopo la Seconda conferenza di Roma del marzo 2018, in occasione della quale diversi paesi si sono impregnati con donazioni, assistenza tecnica e prestiti. (segue) (Res)