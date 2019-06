I fatti del giorno - Medio Oriente (5)

- Iraq-Oman: ministro Esteri Hakim riceve omologo Alawi, focus su sviluppi regionali - Si è concentrato sugli ultimi sviluppi nella regione e in particolare sulla questione palestinese il colloquio avuto oggi dal ministro degli Esteri dell’Iraq, Mohammed Ali al Hakim, con l’omologo dell’Oman Youssef bin Alawi. Lo ha fatto sapere lo stesso Hakim nel corso di una conferenza stampa congiunta a Baghdad. “Abbiamo una visione comune su una serie di questioni che sottoporremo alla Lega araba per una discussione allargata”, ha affermato il capo della diplomazia irachena. Spazio anche alle relazioni bilaterali, che “entrambi i paesi hanno intenzione di sviluppare al più alto livello”. Hakim ha anche annunciato nell'occasione che firmerà assieme ad Alawi una serie di protocolli d’intesa relativi ad aspetti politici e, in particolare, al coordinamento delle posizioni nel quadro della Lega araba. (Res)