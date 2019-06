America centrale: Messico apre tavolo di lavoro su questione migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo messicano ha aperto un tavolo di lavoro con i paesi del cosiddetto "triangolo nord" (Guatemala, Honduras, El Salvador) per accelerare e coordinare gli sforzi utili a frenare i flussi migratori diretti verso gli Stati uniti. Lo ha detto il ministro degli Esteri Marcelo Ebrard commentando in conferenza stampa gli sviluppi dell'accordo migratorio stretto con gli Usa la settimana scorsa e che ha permesso di scongiurare una nuova tensione commerciale nella regione. Un tema che coinvolge in modo prioritario i cittadini dei paesi centroamericani. "Ci sono state comunicazioni con i tre paesi, e il tavolo di lavoro si è aperto", ha detto il ministro segnalando che dopo il colloquio fatto con gli ambasciatori, in giornata si metterà in contatto con i presidenti, l'onduregno Juan Orlando Hernandez, il guatemalteco Jimmy Morales e il salvadoregno Nayib Bukele. (segue) (Mec)