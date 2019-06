America centrale: Messico apre tavolo di lavoro su questione migranti (2)

- Nella giornata di ieri, dopo che lo stesso Ebrard aveva trasmesso al Senato il testo dell'accordo raggiunto con gli Usa, il vicepresidente di El Salvador Félix Ulloa aveva criticato il Messico per aver dato per scontato il parere degli altri paesi della regione. Un patto, ha detto il vicepresidente Félix Ulloa, "che avrà conseguenze non solo di carattere umanitario, ma anche a livello di politica regionale". Pur riconoscendo il diritto all'esercizio di sovranità, Ulloa ha criticato il fatto che il Messico abbia "negoziato in modo bilaterale, considerando che l'America centrale fosse d'accordo. Siamo praticamente una moneta di scambio in queste trattative". Il vicepresidente ha ricordato che i tre paesi centroamericani, da cui proviene il grosso dei migranti, non hanno potuto ancora concordare una posizione comune "riguardo alle conversazioni tra Messico e Stati Uniti".La Casa Bianca ha trattato con il Messico non solo per la sua condizione di paese da cui provengono i migranti ma anche come paese "di transito perché l'espulsione riguarda cittadini che vengono dai nostri paesi", ha aggiunto il vicepresidente. (segue) (Mec)