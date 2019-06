America centrale: Messico apre tavolo di lavoro su questione migranti (3)

- L'intesa ha permesso al Messico di scongiurare l'ipotesi di dover pagare un dazio del 5 per cento alle esportazione di tutti i propri prodotti in Usa. Una tagliola che sarebbe scattata dovuta scattare lunedì 10 giugno, e che sarebbe cresciuta del 5 per cento ogni mese se la Casa Bianca non avesse riconosciuto l'efficacia delle promesse assunte dal presidente Lopez Obrador per contenere il flusso di migranti. Il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, ha ribadito che si è trattato di un negoziato "durissimo", che la Casa Bianca aveva aperto con la richiesta di "zero migranti" da subito e la concessione automatica del "terzo paese sicuro". Ebrard rivendica quindi l'aver guadagnato un mese e mezzo di tempo per difendere una strategia sulla quale da parte Usa esiste scetticismo "perché tutti i mesi c'è un incremento del flusso di migranti irregolari, non c'è nessun mese in cui ci sia stata una decrescita". (segue) (Mec)