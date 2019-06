America centrale: Messico apre tavolo di lavoro su questione migranti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'idea è quella di mostrare agli Usa che con questa strategia si è quanto meno in grado di invertire la tendenza e far diminuire i flussi. Se entro 45 giorni la strategia messicana per frenare il flusso di persone in viaggio verso nord non avrà dato i suoi frutti, il governo Lopez Obrador accetterà di rendere il Messico "terzo paese sicuro": una condizione che imporrebbe alla nazione latina di accogliere sul proprio territorio i migranti in attesa che sia verificata la richiesta d'asilo negli Usa. "Abbiamo ottenuto un lasso di 45 giorni di tempo per dimostrare l'efficacia delle misure che mettiamo in campo e prepararci", ha detto il ministro degli Esteri Ebrard presentando al Senato l'accordo stretto con gli Usa. (segue) (Mec)