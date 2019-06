America centrale: Messico apre tavolo di lavoro su questione migranti (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiusura dell'accordo, a poche ore dall'entrata in vigore dei dazi, è stata salutata con soddisfazione da entrambe le parti. Il Messico ha ringraziato l'amministrazione Trump ribadendo la volontà di "tendere la mano" e non il pugno alla casa Bianca. Ma la partita non si può considerare ancora definitivamente archiviata. Trump ha elogiato gli sforzi compiuti da Città del Messico, ma dall'amministrazione Usa si ricorda che basta poco per far tornare il presidente sui suoi passi. Di più, il presidente ha più volte parlato di un altro "importante" punto dell'accordo ancora non rivelato, e che potrebbe dare modo alla casa Bianca di tornare ad agitare l'ipotesi sanzioni. (Mec)