Bulgaria: premier Borisov presiede Consiglio sicurezza gabinetto di governo

- Il primo ministro bulgaro, Bojko Borisov, ha presieduto oggi il Consiglio di sicurezza del gabinetto del governo. Secondo quanto riferito dall'esecutivo di Sofia con un comunicato, una bozza del rapporto sullo stato della sicurezza in Bulgaria nel 2018 è stata discussa oggi durante la riunione. Il Consiglio ha approvato la relazione sulla sua attività l'anno scorso, come così come una bozza di piano per le sue riunioni regolari nel 2019. Il ministro dell’Interno, Mladen Marinov, ha riferito le attività nell'ambito del piano annuale di attuazione della strategia contro la radicalizzazione e antiterrorismo nel 2018 e 2019. L'incontro si è concentrato sui preparativi per la visita del comitato antiterrorismo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Al termine della riunione, Borisov ha detto che la sede del futuro centro antiterrorismo in Bulgaria è stata istituita. Il premier ha spiegato che l'argomento è stato discusso durante il Consiglio di sicurezza e cui hanno preso parte rappresentanti dell’amministrazione presidenziale. "Quando saremo pronti, lo finanzieremo. Abbiamo messo da parte i fondi ", ha commentato Borisov. Il Consiglio ha approvato la relazione sulla sua attività l'anno scorso, come così come una bozza di piano per le sue riunioni regolari nel 2019.(Bus)