Governo: Lucaselli (Fd'I), Salvini negli Usa? Sia efficace con investitori

- La deputata di Fratelli d'Italia, Ylenja Lucaselli, scrive in una nota che "finalmente il vicepremier Matteo Salvini annuncia un suo prossimo viaggio negli Stati Uniti per andare a parlare di 'Made in Italy'. Ciò vuol dire che il governo non considera soltanto la Cina, e ci auguriamo che ciò comporti un ri-orientamento su un partner strategico e storico, anche sul lato commerciale, come gli Stati Uniti". Per la parlamentare azzurra però "ora è il momento della politica: è necessario andare lì con un serio piano per mostrare affidabilità nei confronti dei potenziali investitori. Come spiega l'Aibe index, l'Italia ha perduto attrattiva verso gli investimenti stranieri e, soprattutto, recentemente il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha inserito il nostro paese tra gli 'special monitoring', quegli Stati sotto osservazione perché ritenuti più vulnerabili. Questo impone - aggiunge - un'attività molto efficace di relazioni con gli Stati Uniti che devono superare le ambiguità fin qui viste. Ci auguriamo che Salvini se ne faccia carico". (Com)