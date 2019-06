Camera: domani audizione esperti su attuazione Federalismo fiscale

- Domani, giovedì 13 giugno, alle ore 8:30, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, a palazzo S. Macuto - Aula II piano, svolge l'audizione del professor Antonio Saitta, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Messina, del professor Gianfranco Viesti, professore di economia applicata presso l'Università di Bari e della professoressa Barbara Randazzo, professoressa di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Milano, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)