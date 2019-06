Speciale infrastrutture: premier ucraino Groysman, entro 2021 centri regionali collegati con infrastrutture di qualità

- Tutti i centri regionali dell’Ucraina saranno collegati con infrastrutture stradali di alta qualità entro il 2021. Lo ha affermato il primo ministro dell’Ucraina, Volodymyr Groysman, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. “Sono assolutamente realista e consapevole del fatto che non tutte le strade in Ucraina siano in buone condizioni. Molte richiedono ingenti lavori di riparazione, ma abbiamo elaborato un piano di azione quinquennale, che è stato avviato nel 2017-2018. Saremo in grado di collegare tutti i principali centri regionali con infrastrutture stradali di qualità entro il 2021”, ha detto il primo ministro, definendo “realizzabile” tale obiettivo. (Res)