Speciale infrastrutture: Malesia, oltre mille compagnie di costruzione in gara per Collegamento ferroviario della Costa Orientale

- Più di mille compagnie di costruzione della Malesia stanno seguendo il 40 per cento dei lavori civili del progetto Collegamento Ferroviario della Costa Orientale (Ecrl) seguendo una prova per identificare possibili subappaltatori, ha detto oggi il direttore del Collegamento Ferroviario della Malesia (Mrl). L'Ecrl sarà una linea ferroviaria elettrica lunga 640 chilometri che attraverserà la Malesia, trasportando passeggeri e treni merci ad alta velocità.Il progetto dovrebbe essere finito entro il 2026. Un totale di 1.321 compagnie registrate con il consiglio dello Sviluppo per la Costruzione dell'Industria (Cidb) hanno fatto richiesta per il subappalto del progetto Ecrl, della società Cina Comunicazioni e Costruzioni (Cccc) durante l'esercizio di due giorni tenutosi a maggio, ha comunicato in una dichiarazione il Collegamento Ferroviario della Malesia. Numerose richieste vengono da aziende bumiputere, controllate dalla maggioranza etnica del paese, la cui partecipazione in progetti economici chiave è priorità del governo. Il direttore dell'ufficio esecutivo del progetto Darwis Abdul Razak ha commentato che il largo numero di richieste dimostra la volontà e capacità di partecipare ai progetti di grandi infrastrutture. "Speriamo che il progetto Collegamento Ferroviario della Costa Orientale sia un progetto governativo esemplare che dimostra le capacità dei nostri appaltatori locali di lavorare con appaltatori internazionali nel raggiungere gli alti requisiti di un progetto di infrastruttura in larga scala. Con la partecipazione di appaltatori locali, questo non sarà solo uno stimolo per il settore di costruzione locale ma servirà anche come catalizzatore per il trasferimento di conoscenza e tecnologia, siccome il progetto Eclr è uno dei progetti di ingegneria e costruzione più importanti in Malesia", ha aggiunto Darwis. (Fim)