Speciale infrastrutture: Fs, 1,4 miliardi per rinnovare la flotta Intercity e migliorare qualità e puntualità

- Maggiore confort, più puntualità e nuovi servizi a bordo. Il tutto per un investimento in 10 anni di 1,4 miliardi. Sono queste le novità presentate questa mattina alla Stazione Termini di Roma e che riguarderanno i 14 milioni viaggiatori che ogni anno scelgono di muoversi per il Paese a bordo della flotta che percorre ogni giorno le 108 tratte Intercity di Trenitalia. Flotta che nei prossimi anni verrà rinnovata con l'entrata in funzione di locomotori più efficienti, derivati dall'Alta Velocità, e le carrozze verranno rinnovate per migliorare il servizio. Sono stati e saranno realizzati posti dedicati al trasporto bici e spazi per i passeggini, insieme ai distributori automatici di snack e bevande. I nuovi servizi sono già stati provati dai viaggiatori tra Roma e Reggio Calabria. Sono invece già in corso le attività per il rinnovo degli ambienti e degli arredi, con nuove luci a led e tessuti, e sopratutto la video sorveglianza interna. Sugli Intercity Notte sono già state rinnovate il 70 per cento delle cuccette, per la maggior parte concentrate per i collegamenti notturni tra Roma e la Sicilia. Fra le ulteriori novità l'introduzione del pulitore viaggiante, il servizio per migliorare pulizia e decidi delle carrozze. Si tratta di operatori specializzati che viaggeranno sugli Intercity per intervenire con tempestività. "La flotta di Intercity rinnovata - ha sottolineato l'ad di Trenitalia, Orazio Iacono, - è un ulteriore cambio di passo per Trenitalia che vuole offrire una mobilità più efficiente, moderna ed ecosostenibile. E gli Intercity sono la spina dorsale di questa mobilità". Per l'amministratore delegato di Fs, Gianfranco Battisti, "i servizi dell'Alta Velocità li stiamo modulando anche sugli Intercity. I servizi vanno dati nella stessa misura al cliente che utilizza il servizio regionale, il servizio Intercity o l'Alta Velocità". Di certo "il Sud soffre un gap specialmente infrastrutturale, e dobbiamo intervenire aumentando gli standard di qualità". Anche per questo l'ad ha ricordato i "13 miliardi di investimenti che Trenitalia farà nei prossimi cinque anni. Siamo la prima azienda in Italia per capacità di investimenti". (Rin)