Speciale infrastrutture: Thales acquisisce Psibernetix, azienda leader per le tecnologie di Intelligenza artificiale

- Thales annuncia di aver acquisito l’azienda di Intelligenza Artificiale (Ia) Psibernetix con l’obiettivo di realizzare una IA certificabile. Famosa originariamente per l’applicazione ‘Alpha, che puntualmente si affermava sui migliori piloti al mondo nelle simulazioni di combattimento aereo, Psibernetix è un’azienda pioniera nelle tecnologie di Intelligenza Artificiale efficienti da un punto di vista computazionale. Per Thales, secondo quanto riferisce un comunicato, l’acquisizione rafforzerà i processi d’Intelligenza Artificiale per applicazioni affidabili e certificabili in ambienti critici in termini di sicurezza. Questo consentirà un ulteriore utilizzo di tecnologie di Ia in tutti i mercati in cui Thales opera. Attraverso un processo algoritmico inventato da Psibernetix, chiamato Genetic Fuzzy Trees, le decisioni di Ia possono essere formalmente verificate e validate attraverso un singolare approccio di constraint breaking. Tale approccio applica l’Intelligenza Artificiale basata su fuzzy logic a problemi su vasta scala. Questo processo crea anche applicazioni di IA che possono essere installate su terminali di elaborazione e possono essere estremamente resilienti al rumore digitale, alle incertezze ambientali e alla aleatorietà dei dati. L’acquisizione di Psibernetix continua ad aiutare Thales nell’offrire ai propri clienti tecnologie d’Intelligenza Artificiale uniche che possano supportarli nei loro momenti critici. (Com)