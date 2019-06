Serbia: prezzi al consumo in calo a maggio

- I prezzi al consumo hanno registrato a maggio un calo dello 0,3 per cento rispetto al mese precedente: lo riferisce l'emittente "B92" rilanciando i dati dell'Istituto nazionale di statistica. Rispetto a maggio del 2018 i prezzi al consumo hanno invece registrato un aumento del 2,2 per cento. L'inflazione è cresciuta a maggio del 2 per cento rispetto a dicembre 2018, sempre secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica. Su base mensile i prezzi che a maggio hanno registrato una maggiore contrazione sono quelli dei generi alimentari e delle bevande analcoliche, con un calo dell'1,5 per cento. Sono invece aumentati dello 0,8 per cento i prezzi del settore alberghiero e della ristorazione, dello 0,7 per cento quelli dei trasporti, dello 0,6 per cento quelli del settore delle comunicazioni. (Seb)