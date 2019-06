Russia: attivista politico Navalnyj arrestato durante manifestazioni protesta a Mosca

- L'atttivista politico Aleksej Navalnyj, arrestato a Mosca in occasione delle manifestazioni non concordate di oggi, è stato accusato di violazioni amministrative, relative alle regole per la partecipazione ad eventi pubblici, che prevede una pena fino a 30 giorni di arresto. Lo ha riferito su Twitter il segretario stampa di Navalnyj, Kyra Yaramush. Lo stesso Navalnyj ha riferito di essere era stato accusato di aver partecipato all'organizzazione del corteo. (Rum)