Kazakhstan: Pelizzo (Nazarbayev University), elezioni segnano transizione verso sistema più aperto

- Le elezioni che si sono tenute domenica in Kazakhstan marcano l'inizio di una transizione verso un sistema politico più aperto e più democratico. Lo ha detto ad "Agenzia Nova" il professore associato di politiche pubbliche e vice decano per la ricerca alla Nazarbayev University di Nur-sultan, Riccardo Pelizzo. "Queste sono senz'altro elezioni importantissime, direi storiche. Sono le prime elezioni in cui Nazarbayev non compete. Sono le elezioni più trasparenti e più competitive della storia del paese e senz'altro marcano l'inizio di una transizione verso un sistema politico più aperto e più democratico", ha detto. "Un'occasione imperdibile più per l'opposizione che per il governo per aumentare il suo ritorno elettorale" proprio perché il partito Nur Otan si è presentato senza colui che era, nelle precedenti tornate, "un avversario pressocché imbattibile", ovvero il presidente Nursultan Nazarbayev. (segue) (Res)