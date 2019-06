Kazakhstan: Pelizzo (Nazarbayev University), elezioni segnano transizione verso sistema più aperto (2)

- "Nazarbayev aveva trovato un paese che, nei primi anni '90, era molto povero e l'ha trasformato in un paese piuttosto ricco e molto moderno e che si sta modernizzando sempre più velocemente. Credo che la grande difficoltà che il nuovo presidente dovrà affrontare è come far diventare questo paese ancora più ricco. Perché l'ambizione del Kazakistan è quella di diventare nei prossimi trent'anni una delle 30 economie più sviluppate a livello mondiale e quindi questo non soltanto richiederà riforme politiche, riforme amministrative, ma anche riforme economiche, diversificazione economica. E capire quale strategia sia più idonea per raggiungere questi obiettivi è una sfida importante", ha aggiunto. (segue) (Res)